Coppa Davis Berrettini | Ho gettato il cuore oltre l’ostacolo vittoria speciale

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Non sapevo cosa aspettarmi. Non sono entrato con la stessa energia dell’altro giorno, ma ho cercato di gettare il. Oggi non ho giocato la mia miglior partita, ma inconta portare a casa il risultato e sono orgoglioso”. Lo ha detto Matteoa Sky Sport dopo lacontro il belga Alexander Blockx ina Bologna: “Posso giocare e sentirmi meglio, ma l’obiettivo era la. Senza l’energia del pubblico e dei miei compagni probabilmente avrei perso la partita, meritano tutto l’amore. La”. Il tennista romano è successivamente passato ai microfoni di Rai Sport: “È unaper mille ragioni. Sono solo contento di aver vinto. Non sono partito al meglio, ma il tennis è uno sport strano. Sono orgoglioso della maniera in cui ho lottato. Senza il pubblico non sarebbe stato possibile.