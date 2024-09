Colorate femminili dal design ricercato c’è un modello per ogni ora del giorno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’autunno si è innamorato delle scarpe di raso. Una tale affermazione suona un po’ come una contraddizione, vista la natura imprevedibile e altalenante della stagione, eppure è proprio così. Questo materiale sofisticato, luminoso e ultra femminile dà forma ai modelli più di tendenza, spaziando tra quelli più pratici per ilfino ad arrivare ai più canonici da sera. Già, perché non bisogna pensare che le superfici satinate siano adatte solo ai sandali gioiello. Ora invadono ballerine, stringate flat, furlane e stivaletti. Oltre ad amare Décolletée, slingback e mules preziose.momento delprevede il suoideale. Da mettere in mostra con estro giocando con mille sfumature diverse, da quelle pastello alle tinte accese.