(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Aida neppure dieci, aveva già ripreso la sua fiorente attività di spaccio, portata avanti tra le mura del suo alloggio Acer di via Marco Polo. Ed è stato quindi di nuovo, questa volta dai poliziotti del commissariato Bolognina-Pontevecchio. Questa la breve parabola de ‘Lo, marocchino di 62 anni più che noto a poliziotti e carabinieri, giàdalla Squadra mobile lo scorso 28 agosto: sorpreso are, assieme a un complice, al parchetto di via Yuri Gagarin, aveva aggredito i poliziotti per sottrarsi al controllo. Gli agenti, nella successiva perquisizione della casa di via Marco Polo, avevano poi trovato 10mila euro in contanti e bilancini di precisione.