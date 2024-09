Bari-Mantova | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Unici a non aver ancora vinto, i pugliesi non possono più rinviare l’appuntamento con i tre punti per togliersi dalle sabbie mobili, ma l’avversario è abbastanza scomodo come dimostra l’ottimo avvio.si giocherà sabato 14 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la falsa partenza che li vede relegati al penultimo posto, i biancorossi non hanno alternative alla vittoria. La squadra di Longo ha appena due punti in 4 partite, per effetto delle prime due sconfitte consecutive contro Juve Stabia e Modena e degli altrettanti pareggi contro Sassuolo e Frosinone. Volano invece i lomche, da neopromossi, si trovano attualmente al quinto posto con otto punti a meno uno dalla vetta.