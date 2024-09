Arriva a Istanbul il corpo dell' attivista turca-americana uccisa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Èto aildi Aysenur Ezgi Eygi, l'con cittadinanzacolpita alla testa mentre partecipava a una manifestazione in Cisgiordania la scorsa settimana, mentre Israele ha ammesso di ritenere "molto probabile" che le sue forze abbiano ucciso "indirettamente e involontariamente" la 26enne. Un gruppo di soldati turchi ha trasportato la bara all'aeroporto di, dove si è tenuta una piccola cerimonia funebre, trasmessa dalla Tv di Stato Trt, alla presenza di alcune autorità locali tra cui il prefettoa città sul Bosforo. Il funeraleè previsto per domani a Didim, località nel sud-ovesta Turchia nei pressia costa sul Mare Egeo, in provincia di Aydin, dove vivono alcuni membria sua famiglia.