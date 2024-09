Allarme dengue a Fano | iniziata la disinfestazione contro la zanzara tigre

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’si è diffuso rapidamente nella città didopo la conferma di 11 casi di infezione, tutti causati dalla(Aedes albopictus). La, una malattia tropicale trasmessa attraverso le punture di questo insetto, è stata al centro dell’attenzione delle autorità locali, che hanno deciso di avviare unasu larga scala per prevenire nuovi contagi. Puntura di@Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagIl Piano diLe operazioni di, inizialmente previste per l’11 settembre, sono state rinviate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il Sindaco di, Luca Serfilippi, ha spiegato che si tratta di una misura straordinaria e necessaria per evitare la diffusione della malattia.