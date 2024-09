Vinicio Capossela abbraccia gli alunni del Maffucci di Calitri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSorpresa di inizio anno scolastico per gli alluni del “Maffucci” di. Ad augurare un buon anno scolastico aglie al personale scolastico l’artista,. “Magnifico inizio dell’anno scolastico:ci ha fatto visita, ed è stata una graditissima sorpresa.ci ha letto una pagina di “Tempo di regali” di Patrick Leigh Fermor, con l’invito ai nostri studenti ad amare la lettura, la cultura, il dialetto, la musica – si legge dalla pagina dell’Istituto Maffucci di– Caro maestro, grazie per il tempo che ci hai regalato. E’ stato un grandissimo piacere dialogare con te”. E’ l’ennesimo atto d’amore per l’Irpinia da parte di, Cantautore, poeta e scrittore, che ha con questa terra un legame profondo, essendo nato da genitori irpini.