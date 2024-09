Un binomio perfetto che punta su proporzioni oversize e un pizzico di sfrontatezza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 12 settembre 2024) A volte basta davvero poco per creare un outfit che sia insolito, attraente e molto chic. Non importa avere a disposizione un armadio fornitissimo per dare vita a una moltitudine di look che rispecchino il proprio stile e la propria personalità . L’importante è che contenga i pezzi giusti. Ma soprattutto che si sappia combinarli in maniera inedita e inaspettata, così da ottimizzarlo al massimo. Un esempiodi ciò che stiamo dicendo è questo outfit avvistato all’ultima Fashion Week di Copenhagen composto da blazere maxi cintura. I capi protagonisti sono infatti soltanto due con l’aggiunta di qualche accessorio. Nonostante questo, il risultato finale è elegante e d’impatto, ma anche originale.da replicare subito quest’autunno.