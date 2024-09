Tecnologie nello sport Milano fa scuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Razzante * In pochi l’avrebbero immaginato, ma anche gli allenamentiivi possono beneficiare di un uso corretto dell’Intelligenza Artificiale (AI), e in questosi dimostra un centro di eccellenza. Negli ultimi anni la città ha visto un fiorire di soluzioni tecnologiche avanzate che stanno trasformando il modo in cui gli atleti si allenano, competono e interagiscono con i tifosi. In particolare l’AI sta cambiando rapidamente il panorama del fitness e degli allenamentiivi. Alcune palestre e centri di allenamento milanesi hanno adottato questa tecnologia all’avanguardia per offrire programmi personalizzati che ottimizzano le performance e riducono il rischio di infortuni, confermando la leadership milanese nell’innovazioneiva.