Rivolte ed evasioni Beccaria come una polveriera Don Gino Rigoldi | Senza la fiducia dei ragazzi non usciremo dal caos

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano –, incendi,. Una sequenza che è diventata tristemente routine al carcere minorile, dove la pace si è ridotta a una parentesi tra un’emergenza e l’altra. “Sarebbe da sciocchi continuare ad assistere a questi avvenimenticambiare nulla” riflette don, 84 anni, il cappellano storico dell’istituto penitenziario di via Calchi Taeggi, da oltre mezzo secolo impegnato con i giovani detenuti. E non sono solo parole, le sue. “Perché il cambiamento è già in atto. Nel progetto che tutti insieme stiamo mettendo in campo si prevede la creazione di piccoli gruppi, da 10al massimo, che avranno sempre gli stessi adulti di riferimento”. Cambiamento anche a livello gestionale? “Sì, si partirà proprio da qui. In questi giorni ci stiamo confrontando con il responsabile del Dipartimento Giustizia minorile, Antonio Sangermano.