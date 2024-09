Rinnovato l’accordo tra Atalanta e Atb | mezzi pubblici gratis per i tifosi diretti allo stadio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Anche quest’anno, il giorno della partita, ipotranno andare gratuitamente al Gewiss Stadium usando iATB-TEB. Questo grazie aleconomico chehacon ATB: in occasione delle partite casalinghe del campionato di Serie A Enilive 2024/25 dei nerazzurri, tutti i possessori di tagliando d’accesso al Gewiss Stadium potranno utilizzare gratuitamente e per tutto il giorno le corse dell’intera rete ATB e TEB. A tal fine, sarà sufficiente esibire al personale di controlleria il biglietto valido per la partita di campionato prevista per quel giorno: il segnaposto per gli abbonati e, in casi di cambio nominativo, la ricevuta di cambio nome. Per ogni ulteriore info sulle linee ATB e TEB consultare i siti www.atb.bergamo.it e www.teb.bergamo.it. ZTLSi ricorda che la ZTLsarà attiva 2 ore prima e mezz’ora dopo l’inizio della partita.