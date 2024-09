‘Per un pugno di dollari’ compie 60 anni | nato come un’imitazione fondò un nuovo genere

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) –undi, capolavoro di Sergio Leone60. Era il 12 settembre 1964 quando il film che lanciò Clint Eastwood, facendolo diventare una superstar cinematografica, uscì per la prima volta. Prima a Firenze, poi a Roma e nei successiviin tutto il mondo. Ispirato da ‘Yojimbo – La sfida del samurai’ del maestro giapponese Akira Kurosawa,undifu un successo straordinario che non cambiò completamente i connotati del cinema italiano, inventando ildello ‘spaghetti western’. Sergio Leone scelse Clint Eastwood, che fino a quel momento non aveva mai girato un film da protagonista, per interpretare ‘l’Uomo senza nome’, un antieroe schivo e rude che gli resterà cucito addosso per tutta la carriera.