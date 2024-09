Omicidio di Viareggio Pd | Lega vergogna del Paese

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

PISTOIA –di, Pd: "deldi, il deputato toscano Pd Marco Furfaro e Diego Blasi, portavoce Pd Toscana, puntano il dito contro la leghista Cinzia Cerdini, consigliera comunale di Pistoia. Cedrini ha pubblicato un post via Facebook a commento dell'diche vede ai domiciliari con braccialetto elettronico Cinzia Dal Pino, dopo fermo con accusavolontario. Dal Pino titolare di stabilimento balneare in Passeggiata, identificata dalla Polizia come colei che con un'auto bianca ha investito più volte un uomo, cittadino algerino, mentre cammina su un marciapiedi, che le avrebbe rubato poco prima la borsa. Cedrini posta: "Accade quando una persona, portata all'esasperazione, non ragiona più. Accadrà anche a Vicofaro e qualcuno brucerà all'inferno".