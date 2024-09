MXGP la sfida tra Tim Gajser e Jorge Prado si sposta in Cina con il titolo ormai all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Siamo entrati ufficialmente nella fase decisiva del Mondiale motocross 2024. La, infatti, andrà a decidere il suo campione del mondo proprio nelle due uscite conclusive in programma. Si inizierà nel weekend in arrivo con l’attesissimo Gran Premio dellache andrà a mettere sul piatto 60 punti di capitale importanza. Dopo il Gran Premio di Turchia la classifica generale ha emesso il suo primo verdetto: Jeffrey Herlings ètagliato fuori dalla lotta per il, trovandosi ora a quota 857 punti, con 53 lunghezze da recuperare su Tim, che comanda con 910. Alle sue spalle, che non è minimamente intenzionato a mollare, essendosi portato a quota 896, a -14 dallo sloveno. In poche parole, ci attende una tappa cinese davvero vibrante. Sul tracciato di Shanghai potremmo andare a dipanare in maniera un po’ più chiara la situazione in vetta alla classe regina.