Multe sullo smartphone con la notifica si risparmia il 30%

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lea mezzo posta, in piena era digitale, rappresentano un elemento del passato che andrebbe superato. Non tutti vantano gli stessi mezzi tecnologici o la stessa dimestichezza, certo, ma chi ha modo dovrebbe poter accedere a un servizio differente e più economico. Se è vero che il Covid ha dato un’accelerazione alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione, sotto questo aspetto la burocrazia è ancora di vecchio stampo. Qualcosa però sta cambiando e a Torino si sperimentano ledigitali, con sconto garantito del 30%. Di seguito tutti i dettagli.digitali Sul fronte dei pagamenti alla Pubblica amministrazione, in Italia si fa sempre più uso dell’app Io. Quest’ultima sarà ulteriormente implementata in futuro, garantendo un percorso di saldo di quanto dovuto sicuro e a portata di click.