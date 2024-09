Missione di salvataggio Il piano delle imprese | Investire nell’export e nel capitale umano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)per crescere o per sopravvivere. In ogni caso per essere competitivi. È questo il messaggio lanciato in Villa Reale da EY, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, in occasione del premio “L’imprenditore dell’anno“. A tracciare la strada ci ha pensato anche Aldo Fumagalli Romario, presidente e amministratore delegato del gruppo brianzolo Sol. "Bisognae guardare un po’ più in là – ha affermato – cercando nuovi mercati e puntando sull’internazionalizzazione. Offre un duplice vantaggio: permette di ridurre i rischi che possono essere legati alla situazione italiana del momento, ma soprattutto dà a tutti l’occasione di crescere. Ci si confronta con altre realtà. Solo così si impara a fare meglio. Noi nel 2000 eravamo in 12 Paesi del mondo.