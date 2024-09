Miss Italia Irene Boschi a un passo dalla finalissima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gli esami non finiscono mai e i tagli apure. Così la maceratese(foto), 19enne neo diplomata al liceo classico Leopardi e unica della provincia a essere entrata tra le 40 finaliste (con lei c’è laMarche Vittoria Latini di Cupramontana), dovrà superare un’altra selezione per giungere all’ultimo atto. Ciò avverrà domenica quando le ragazze in gara passeranno dalle attuali 40 alle 15 che davvero concorreranno al titolo di. Sarà Porto San Giorgio il 22 settembre la sede delladell’85esima edizione del concorso di bellezza. È la prima volta che il titolo viene assegnato nelle Marche, regione che finora si era contraddistinta per aver ospitato più volte le prefinali nazionali, comprese quelle in corso di svolgimento a Numana. L’evento sarà presentato da Andrea Dianetti con Martina Colombari presidente di giuria.