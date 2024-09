Matteo Ranieri ritrova l’amore dopo Uomini e Donne ecco chi è la nuova fidanzata Fabiola Merialdo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024)sganciato la bomba a tutti i suoi follower in maniera inaspettata. Ha finalmente trovato, quello che gli era sfuggito nella doppia esperienza alla corte di Maria De Filippi. Il suo percorso, lo ricorderanno i più attenti, era iniziato come corteggiatore di Sophie Codegoni nel Trono Classico. Durante il programma sembravano affiatatissimi, e in effetti lei lo ha scelto. Mal’uscita qualcosa è andato storto.e Codegoni si sono lasciati con polemiche annesse. Lei è finita al Grande Fratello Vip, mentre lui ha colto unaopportunità. Infatti Maria lo ha scelto come tronista nella stagione successiva.è stato corteggiato da Valeria Cardone e Federica Aversano, finché non ha dovuto prendere anche lui la fatidica decisione. Ha scelto Valeria, e stavolta sembrava quella giusta.