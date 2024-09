Maltempo oggi allerta meteo arancione in Lombardia | pioggia da Milano a Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – Prove di autunno, giovedì 12 settembre 2023, con la robusta spallata del: pia cone gialla, con rischio di nubifragi dal Nord al Centro, e calo delle temperature dacomplici forti raffiche di vento in un quadroche domani si allargherà anche al Sud. Riflettori puntati in particolare sullacon l’per rischio idraulico nell’area di, con Lambro e Seveso osservati speciali come accaduto nelle ultime settimane, eper rischio idrogeologico in diversi settori della regione. Il bollettino della Protezione Civile fa riferimento a precipitazioni – da sparse a diffuse, con rischio di temporali – su, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana ed Emilia-gna.