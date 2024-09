Luna Rossa attende la scelta di Ineos | chi sfiderà in semifinale? La conferenza dell’annuncio e gli scenari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Louis Vuitton Cup entra nella fase calda: sabato 14 settembre incominceranno le semifinali del torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. A Barcellona si vive una classica giornata di vigilia, perché soltanto venerdì 13 settembre conosceremo la composizione delle due sfide da dentro o fuori: bisognerà infattire lastampa in programma alle ore 11.00, quandoBritannia svelerà la propria decisione. Ben Ainslie e compagni, infatti, hanno guadagnato il diritto di poter scegliere la propria avversaria ingrazie al primo posto acquisito nel round robin dopo aver battutonello spareggio disputato lunedì pomeriggio nelle acque della località spagnola.