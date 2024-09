L’invisibile mito di Sibilla negli scatti di Sofia Gastaldo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

I Monti Sibillini sono ricchi di narrazioni e simbolismi legati alla figura dellaAppenninica, detta anchePicena odi Norcia. Profetessa amica del popolo, madonna, divinità pagana, personificazione del male: una figura sintesi del luogo cui appartiene e della sua ambiguità. Da sempre la collettività si rivolge allaquando non riesce a trovare spiegazioni a questioni esistenziali e religiose complesse. Il territorio dell'Appennino umbro-marchigiano è storicamente interessato daldi tale figura, che si lega fortemente alla storia degli abitanti della zona, riaffiorando nella quotidianità sotto diversi aspetti: ricreativi, letterari e produttivi. ph.