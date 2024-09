Le quattro priorità di Francesco a Singapore così vicina alla Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) Papaarriva ae per prima cosa incontra le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Il suo discorso si concentra in particolare sullo Stato, l’equità, il multilateralismo e le nuove tecnologie al servizio della tutela dell’ambiente. Sullo sfondo sembra chiaro che da lì oltre che aparlisi sforza di non toccare i temi divisivi, come la pena di morte, sulla quale la sua fermezza è ben nota, anche alle autorità diche seguono un’idea opposta. Preferiscecercare ciò che può consentire di avviare un cammino che avvicini. Cominciamo da quello sulla “laicità dello stato”, e cheha chiamato “imparzialità”. Èbase del passaggio cruciale della prima parte del suo discorso: “è un mosaico di etnie, culture e religioni che convivono in armonia, e questa parola è molto importante: l’armonia.