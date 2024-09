La Sella si presenta | Vogliamo restare in alto | Budget in linea con un’idea di sostenibilità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Martedì sera si è svolta nel piazzale della Rocca lazione ufficiale dellaCento ‘24/25, un evento tradizionalmente molto atteso quando la stagione è ormai alle porte. Nel corso della serata si sono susseguiti gli interventi, moderati da Giulia Artoni, responsabile eventi e volto della Benedetto XIV. Il primo a salire sul palco è stato il gm Renato Nicolai, che ha voluto caricare l’ambiente e salutare i tifosi biancorossi, non prima di aver ringraziato quella che ha definito "la squadra invisibile", ovvero coloro i quali compongono il team societario della Benedetto e tutto il gruppo di volontari che da anni supporta e scende in campo con la società. A seguire, Marco Di Turi, rapre del main sponsor, ha ringraziato Milwaukee e tutti gli sponsor che ancora per un altro anno sostengono questa realtà.