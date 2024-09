La BCE taglia i tassi di interesse

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come da previsioni, la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato, il 12 settembre 2024, un nuovo taglio deididi 25 punti base, portando il tasso sui depositi dal 3,75% al 3,50%, e quello sui rifinanziamenti principali dal 4,25% al 3,65%. Questa decisione si inserisce in un contesto di rallentamento economico nell’area euro e di inflazione sotto controllo. L’obiettivo dei guardiani dell’euro è adesso quello di favorire la crescita economica attraverso condizioni di finanziamento più agevoli per famiglie e imprese. Dopo che per lungo tempo la Banca ha fatto di tutto per frenare l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. BCE, le ragioni dietro il taglio Il rallentamento della crescita economica in Europa, aggravato da un indebolimento della domanda interna e degli investimenti, ha portato la BCE a una politica monetaria più espansiva.