Il lockdown ha davvero invecchiato il cervello degli adolescenti?

(Di giovedì 12 settembre 2024) Abbiamo appena assistito a una nuova ondata di allarmismo suscitato intorno alle scelte di salute pubblica durante la recente pandemia. “Covid, la scoperta:hail” – questo è il tenore dei titoli che hanno invaso i giornali. Come correttamente ha fatto osservare già Roberta Villa, questa volta i ricercatori non sono innocenti: il tutto, infatti, nasce da un articolo scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, il cui titolo è in sé stesso una versione magari un po’ più formale delle stesse frasi acchiappa-click che hanno poi invaso la stampa. Vediamo di fare chiarezza. Gli autori dello studio affermano di aver trovato un assottigliamento accelerato dello spessore corticale neldisottoposti adurante il periodo pandemico, particolarmente per quanto riguarda le ragazze.