Il Cavalluccio ha solo investito I bookmakers gli danno fiducia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sono sette le formazioni in B che sul mercato, secondo i valori espressi dal sito statistico Transfermarkt, non hanno incassato denaro. Il Cittadella non ha neppure speso ed è stata l’unica. Il Cesena è nel gruppo delle formazioni che ha, neppure un euro dai movimenti in uscita (anzi ci sono stati incentivi all’esodo ma ormai questa è una prassi noncadetta): il club bianconero ha speso 650mila euro quindi sul mercato un -650mila. Questi movimenti delle altre formazioni che non hanno avuto introiti: Palermo spesi 0,33 milioni quindi conseguenziale saldo negativo, Juve Stabia 450mila euro, Cosenza 300mila, Mantova 170mila, Catanzaro 100mila. Per tutti nessun incasso. Guardando soltanto le spese, sempre secondo i dati di Transfermarkt, in vetta il Pisa con 11,90 milioni.