GS Carrefour Rossotono il supermercato di via Nenni cambia ancora | ecco il nuovo marchio

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer anni GS in coppia col vicino Upim, poiper diversi anni, prima del breve intemezzo di. Domani l’avventura deldella spesa che fa capo ad Apulia distribuzione chiuderà i battenti in via Pietro. Inequivocabili le foto all’interno del punto vendita, completamente svuotato della stragrande maggioranza dei prodotti da scaffale. Pronto al subentro sarebbe la catena Decò,una volta protagonista nel Sannio con un incremento imponente di punti vendita sul territorio cittadino. Negli ultimi mesi, i dipendenti diavevano organizzato una manifestazione di protesta: dopo lunghe trattative sindacali, l’Unione Generale del Lavoro (UGL), raggiunse un importante accordo che avrebbe garantito continuità occupazionale per i dipendenti del punto vendita.