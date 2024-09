Gratteri e Lucaroni Coppia d’assi al Moonlight

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Entra nel vivo l’edizione 2024 di Arezzofestival organizzato da Confesercenti e Feltrinelli. Appuntamento sulla terrazza di Fraternita in piazza Grande fino a domani. Doppio l’appuntamento in programma oggi. Alle ore 18,30 ci sarà Nicolacon "Il Grifone", sarà presentato dal capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli e da Lorenzo Grazi. Alle ore 21 sarà il giornalista di Teletruria Riccardo Ciccarelli a presentare "La Luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli yazidi" di Sara. Si parte con il procuratore della Repubblicacon il suo volume che affronta come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta.