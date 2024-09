Davis Cobolli si candida in vista del match contro il Belgio

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo il successo sofferto di ieri, per 2-1,il Brasile, l’Italia di Coppa, campione in carica, si prepara sul cemento di Bologna per la seconda sfida del Gruppo A delle Finals, in programma domani pomeriggioil. Non mancano i dubbi della vigilia al capitano non giocatore del team azzurro, Filippo Volandri, che potrebbe cambiare diverse cose nello schieramento dell’Italiai sorprendenti belgi, capaci nella prima giornata di battere per 2-1 l’Olanda. L’unica presenza certa, a meno di 24 ore dalla sfida, sembra quella di Matteo Berrettini.