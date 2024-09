Cremonese vs Spezia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per accorciare ulteriormente le distanze con l’alta classifica i grigiorossi dovranno vedersela con i liguri che condividono attualmente la vetta con Pisa e Juve Stabia.vssi giocherà sabato 14 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il rendimento dei lombardi è stato fin quì discontinuo con due vittorie e due sconfitte. Dopo il brutto ko di Cosenza all’esordio, è seguita l’immediata reazione contro la Carrarese, per poi cadere in casa per mano del Palermo, e quindi passeggiare sul campo del Sassuolo. La squadra di Stroppa dovrà essere più continua per poter ambire al ritorno in massima serie.