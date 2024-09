Ciclismo l’Olanda trionfa nel Team Relay juniores Quinto posto per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) La seconda giornata degli Europei disi è aperta proprio con il trionfo delneldella categoria. I Paesi Bassi hanno vinto la medaglia d’oro, precedendo la Germania (argento) e la Norvegia (bronzo), conche ha concluso in quinta posizione. Trascinata dal campione europeo in carica, Michiel Mouris,ha concluso con il tempo di 1:05:20. Una grandissima prova della formazione olandese, che ha potuto contare non solo su Mouris, ma anche su Jente Koops, Joeri Schaper, Gijs Schoonvelde e Roos Muller. Argento come detto per la Germania, arrivata con un ritardo di tredici secondi. Terzoper la Norvegia, staccata invece daldi 23 secondi. Quartoper il Belgio con 46 secondi dal vincitore. In quinta posizione ha conclusoa quasi un minuto dalla testa della classifica (56 secondi).