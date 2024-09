Batista cosa è successo al fisico dell’amato Wrestler? Non avevo

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il The Animal della WWE è si è presentato al TIFF in una versione completamente trasformata. Che differenza dagli anni in cui saliva sul ring. In occasione dell’ultima uscita pubblica, al Toronto International Film Festival per la presentazione dell’ultimo film, Daveil The Animal (come si faceva chiamare) della WWE si è presentato sul Questo articoloal? “Non..” è stato pubblicato prima Sportnews.eu.