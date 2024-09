Ardea semina il panico alle Poste | sfondato il vetro dello sportello

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 12 settembre 2024 – Un uomo, verso mezzogiorno, ha spaccato la protezione diche divide il pubblico dall'impiegata allodell'ufficio postale nella frazione del comune di, di Tor San Lorenzo. Sul posto fulminei i carabinieri della caserma di Tor San Lorenzo che hanno riportato l'uomo alla ragione e successivamente in caserma per gli accertamenti del caso. Intanto, gli avventori erano rimasti terrorizzati, che però non si è reso pericoloso per nessuno.