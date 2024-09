Zalewski può lasciare la serie A! Zielinski in gruppo Ndoye ancora out

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Report Bologna: le novità! Buone notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano, al lavoro per preparare la trasferta in programma sul campo del Como in programma sabato pomeriggio. Quest’oggi, a Casteldebole, hanno lavorato ini vari Skorupski, Aebischer, Freuler, Moro e Urbanski in, mentre Erlic, Ferguson ehanno svolto una sessione di allenamento differenziato.puòil Fantacalcio Nicolapotrebbela Roma e il Fantacalcio. L’esterno italo-polacco è in uscita dal club giallorosso e in queste ore avrebbe dato il via libera al possibile trasferimento al Galatasaray di Victor Osimhen, che ha messo gli occhi anche su Luca Pellegrini della Lazio. Il club turco offre al giocatore classe 2002 un contratto quinquennale e un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione.