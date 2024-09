WWE | A sorpresa la Bloodline appare a NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nella puntata di NXT del 10 settembre, Axiom e Nathan Frazer hanno difeso gli NXT Tag Team Championship contro gli Street Profits (Montez Ford e Angelo Dawkins). Le due squadre hanno combattuto finché l’arrivo dellaportò il match a una conclusione prematura. Sono qui per lasciare un messaggio Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu hanno attaccato entrambe le squadre e le hanno stese. Il trio si è poi alzato in piedi, dato che avevano appena lasciato un chiaro messaggio anche a NXT e al WWE Universe. Gli Street Profits hanno sostituito i Rascalz come sfidanti per i titoli martedì, quando Ava ha annunciato che le stelle della TNA non erano in grado di competere. La WWE ha poi condiviso una clip in cui laha commentato la loro apparizione dicendo che era “Per ordine del Tribal Chief“.