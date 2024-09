Ufficiale Mbappé in Italia! Ma non è Kylian | il movimento di calciomercato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024)arriva in. Non stiamo parlando di, da poco calciatore del Real Madrid, ma di Denis Florian: il camerunese è ufficialmente il nuovo attaccante del Trepuzzi calcio. “Con immenso entusiasmo, l’SSD Trepuzzi Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di Denis Florian, attaccante camerunese classe 2000, pronto a infiammare il nostro reparto offensivo! Mbappe vanta un percorso di altissimo livello, avendo fatto la trafila nelle selezioni giovanili della Nazionale camarunese, dove ha messo in mostra il suo straordinario talento e il suo fiuto del gol. Le sue prestazioni lo hanno portato a calcare palcoscenici di grande prestigio, dimostrando il suo valore in diversi campionati europei. Tra le sue esperienze più significative, spiccano quelle nei campionati francesi, dove ha lasciato il segno con la sua rapidità, tecnica e capacità realizzativa.