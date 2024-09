Traffico Roma del 11-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) LuceverdeVerri trovati dalla redazionein aumento sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria rallentamenti e code in uscita dalla città su via Pontina tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima in direzione di Pomezia incidente sul tratto Urbano della A24Teramo in fila da Portonaccio alla tangenziale est in questa direzione per un altro incidente avvenuto su Piazza della Bocca della Verità Ci sono rallentamenti e code su via del Teatro Marcello via Luigi Petroselli ripercussioni anche sul lungotevere incidente anche su via Cristoforo Colombo rallentamenti e code all’altezza di Viale Marco Polo in direzione dell’EUR permangono code sulla tangenziale interessata dai lavori da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni gli al centro...