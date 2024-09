Stellantis offre Maserati scontate ai dipendenti in cassa integrazione | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una mail che sembra una presa in giro è arrivata agli operai diimpegnati sulla linea, inclusi quelli in. I lavoratori dello stabilimento Mirafiori hanno ricevuto una comunicazione dall’azienda chel’opportunità di acquistare diversi modellia prezzi scontati che variano però tra gli 80 e oltre 200mila euro. Unaper gli operai inLa mail inizia così: “Caro/a collega, siamo lieti di annunciarti che dal mese di settembre avrai la possibilità di acquistare una nuova vetturaa condizioni dedicate a te, ai tuoi familiari e ai tuoi amici. La nostra straordinaria gamma ti aspetta!”. La mail promozionale inviata daè arrivata anche a migliaia di operai degli stabilimenti italiani che sono ino con contratti di solidarietà e che da tempo non percepiscono uno stipendio pieno.