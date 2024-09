Sinner è innocente giù le mani da Sinner

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Giù leda Jannik. Non perché sia il simbolo dello sport italiano e del tennis mondiale, ma perché nella vicenda Clostebol è, un tribunale indipendente lo ha certificato nel modo più chiaro possibile, e dunque non esiste nessuna ragione plausibile per la quale l'onda lunga del sospetto e del fango debba ulteriormente investirlo. Soprattutto se alimentata dalla non-decisione della Wada (agenzia internazionale antidoping) il cui compito nel mondo dello sport è fondamentale, ma che si porta dietro una credibilità quanto meno compromessa da diverse vicende. Una in particolare riguarda lo sport italiano ed è una macchia dolorosa e indelebile.