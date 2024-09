Seconda Categoria Cingolana SF parla l’Inferno Biancorosso | Non garantiamo la nostra presenza costante e calorosa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il comunicato della tifoseria organizzata: “Siamo riusciti a far appassionare le nuove generazioni ai colori biancorossi in soli due anni, ma per cause esterne abbiamo preso questa dolorosa decisione. Alcuni compaesani prenderanno questa notizia come positiva, compresi alcuni membri della società, nascondendo le loro evidenti colpe sotto al tappeto e che hanno totale mancanza di rispetto nei nostri confronti. La Curva presenzierà alle partite, per quanto possibile, per amore del nostro paese e dei nostri colori”. CINGOLI, 11 settembre 2024 –, il tifo organizzato dellaSF, decide di ridimensionare la propriaa sostegno della squadra. Con un comunicato stampa pubblicato sui social network, infatti, gli ultras cingolani hanno annunciato la decisone presa. Riportiamo integralmente il testo.