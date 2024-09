Se la donna che travolge con l’auto il suo scippatore ha fatto bene e merita una medaglia

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lo avrebbe riconosciuto, braccato, poi schiacciato con la sua auto contro la vetrina di un negozio, prima di passare sopra il suo corpo altre tre volte, scendere a recuperare la borsa che lui le aveva sottratto poco prima e risalire in macchina, ingranando la retromarcia per poi andarsene. È con l’accusa di omicidio volontario che la 65enne Cinzia Dal Pino si trova adesso in stato di fermo: sarebbe lei lache, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, in via Coppino, a Viareggio, avrebbe tolto la vita, investendolo ripetutamente, a Said Malkoun, che le aveva scippato la borsa poco prima.