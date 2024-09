Restauro da 300mila euro per la Casa Rossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lasi rifà il look. Approvato dalla giunta il progetto di fattibilità economica per ile la riqualificazione della residenza di Bellaria Igea Marina dove visse lo scrittore romagnolo Alfredo Panzini. I lavori di ammodernamento costano circae il Comune di Bellaria va ora a caccia di fondi. "Abbiamo scelto di partecipare a un bando della Regione, che potrebbe finanziari i lavori didell’80%. Sarebbe un’ottima opportunità. È fondamentale potenziare un patrimonio culturale come questo", sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti. Tuttavia, continua il primo cittadino, "non c’è urgenza. Ci stavamo pensando e lavorando da un po’ al progetto di riqualificazione, fino a quando non è arrivata l’occasione di questo bando.