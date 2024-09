Regionali ipotesi Aguzzoli nei Verdi Ma deciderà Coalizione Civica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Fabriziocandidato allecon Avs, il partito sancito con l’alleanza fra Europa Verde e Sinistra Italiana. Non è fantasia, ma un’reale. Il consigliere comunale nonché candidato sindaco alle ultime Amministrative nel capoluogo perha un dialogo aperto in particolare coi, quota nella quale entrerebbe nella lista in appoggio all’aspirante governatore Michele de Pascale. L’ingresso nel campo largo di centrosinistra col Pd capofila ancora non è stato sancito ufficialmente, ma è questione di tempo. La mossa discompiglierebbe le carte sul piano locale: conin Sala del Tricolore è in opposizione al sindaco Marco Massari, mentre in Regione invece – qualora venisse eletto – entrerebbe in maggioranza di fatto col Partito Democratico. Una posizione ambigua che non può stare in piedi.