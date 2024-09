Nuove versioni di CLARA MORONI di Chi ha paura di chi e Spiriti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è disponibile dal 13 settembre in digitale con “CHI HADI CHI” e “”, una nuova versione degli album usciti nel 1990 e nel 1992, che saranno presentati live a MILANO il 12 ottobre. “Chi hadi chi” e “” sono i due album rimasterizzati diDal 13 settembre 2024 saranno disponibili sulle piattaforme digitali di streaming “Chi hadi chi” e “”. Si tratta dei due album rimasterizzati dipubblicati nel 1990 e nel 1992 per il progetto& The Black Cars. Sabato 12 ottobre i due dischi saranno presentati in concerto al Legend Club di Milano. Venerdì 13 settembre 2024 saranno disponibili sulle piattaforme digitali di streaming lerimasterizzate degli album “Chi hadi chi” (1990) e “” (1992). E che sono accompagnate da un inedito del 1993 mai pubblicato, “Dentro al blu”.