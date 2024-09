Nadia la regina della Moto Gp | Da lassù il mio Fausto continua a darmi un aiuto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Imola, 11 settembre 2024 – La Wonder WomanGp. Già, perchéPadovani, team owner e team principal di Gresini Racing, deve avere dei superpoteri. Prima donna manager nella top class delmondiale, madre di quattro figli e un passato da infermiera. La sua vita cambia il 23 febbraio del 2021 con la morte a causa del Covid del maritoGresini, due volte iridatoclasse 125 e fondatorescuderia con sede a Faenza. Due mesi dopo la Padovani prende in mano le redini di un’azienda che dà lavoro a 70 persone. Il resto è storia. Come la vittoria di Marc Marquez a Misano di qualche giorno fa., il tempo le ha dato ragione. Lo rifarebbe? "Certo, tutto quanto. La decisione l’ho presa due o tre giorni dopo la morte di mio marito. Una scelta istintiva e incosciente perché di quel mondo sapevo solo quello che mi raccontava".