LIVE Ciclismo femminile cronometro Europei 2024 in DIRETTA | iniziata la prova attesa per Guazzini

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DEGLIDIDALLE 16.30 15.17 Parte l’israeliana Rotem Gafinovitz. 15.15 Il 98% del percorso odierno (30.6 km) è in pianura. I restanti 700 metri oscillano tra il -2% di pendenza ed il 2%. 15.14 Ci saranno due intermedi: il primo è posto dopo 10 km, il secondo dopo 20. 15.12 Questa mattina ha piovuto molto sul percorso che è ancora bagnato. Le atlete, specialmente le prime, dovranno prestare molta attenzione. Si entrerà subito nel circuito di Zandvoort che presenta un asfalto più drenante. 15.12 Partita Varvara Fasoi, inizia ufficialmente laelitè degli. 15.10 La gara si preannuncia molto interessanti con diverse atlete che proveranno a giocarsi la vittoria. Per quanto fatto vedere in stagione la favorita numero 1 è l’austriaca di Christina Schweinberger.