Jannik Sinner visita a Brunico ai bambini di una scuola calcio VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pomeriggio speciale per, che dopo aver vinto gli US Open è tornato in Italia e per la precisione nel suo Alto Adige. Il fuoriclasse azzurro è passato da, a mezzora da San Candido, e ha fattoai giovani talenti di unalocale. I, decisamente su di giri, hanno attorniato felicissimi il campione altoatesino, che si è prestato, come testimonia ilcondiviso da una utente sui social, a rispondere alle domande e a scherzare con loro. oggi @sin ha sorpreso i bimbi ad allenamento (tra cui il mio nipotino ?) pic.twitter.com/SGylQO3bRy — Em???? (@emmacarbs) September 11, 2024aidi una) SportFace.