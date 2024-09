Il regista di Dune parla del complicato salto temporale di Messiah e del perché la serie non è una trilogia

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024): Parte Due è stato innegabilmente uno dei film più importanti di quest’anno, contribuendo a realizzare il romanzo di Frank Herbert sullo schermo in modi bellissimi e inaspettati. Alcuni dettagli della trama del film, in particolare il breve flashforward su Alia Atredies (Anya Taylor-Joy) anni nel futuro, hanno gettato le basi per un’ulteriore espansione del franchise. Mentre un ipotetico terzo film del franchise, intitolato, non è stato ufficialmente autorizzato o datato dalla Warner Bros. Pictures, ilDenis Villeneuve ha espresso la sua intenzione di adattare la nuova storia. In una recente intervista a Vanity Fair, Villeneuve ha confermato che non vede il potenziale trio di film come una vera e propria, soprattutto considerando quantosia diverso dagli eventi del primo libro.