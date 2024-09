Il cinema italiano abbia uno scatto d’orgoglio | non si lasci scappare la vicenda Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Riguardo al caso-Boccia, in molti hanno accostato laal: chi alla commedia all’italiana, chi alla commedia sexy. In effetti, non c’è dubbio che la storia, i suoi risvolti, i suoi protagonisti, si siano sin da subito evidenziati come buffi e farseschi, e continuano a esserlo: le ultime notizie riportano che l’ex ministroe sua moglie Corsini si sono ritirati in un eremo francescano per recuperare il matrimonio – non mi verrebbe in mente luogo più efficace per affossarlo definitivamente. Titolo: Il nome della Rosaria. La commedia all’italiana nasceva per “castigare ridendo” i costumi italiani; ha finito con il diventare un modello a cui ispirarsi, un’educazione sentimentale. Il ridicolo come stile stile di vita.