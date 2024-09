Ferrari verso Baku Vasseur | Importante rimanere concentrati storicamente competitivi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo la vittoria a Monza, lasi prepara a GP di. Altra pista che dovrebbe essere favorevole alla scuderia di Maranello. Lungo poco più di sei chilometri, il tracciato è quanto mai completo, con frenate impegnative, curve a 90 gradi e chicane che mettono in particolare luce le capacità dei piloti. Il tratto rettilineo che va dalla curva 16 alla 1 misura oltre due chilometri ed è solitamente teatro delle azioni più importanti di gara, con i piloti in scia l’uno dell’altro a più di 320 km/h. Dalla curva 4 alla 12 occorre invece uno stile di guida che ricorda più un tradizionale circuito cittadino, con barriere da sfiorare e curve ad angolo retto, inclusa quellasinistra sotto la celebre torre antica dove passa solo una vettura per volta. “La pista unisce tratti molto veloci a sezioni particolarmente tortuose ed è unica nel suo genere.